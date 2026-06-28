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Verstappen tweede in GP Oostenrijk, beste seizoensprestatie tot nu toe

Verstappen tweede in GP Oostenrijk, beste seizoensprestatie tot nu toe

Formule 1

Vandaag, 16:57

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Max Verstappen is bij de GP van Oostenrijk in de Formule 1 als tweede geëindigd. De viervoudig wereldkampioen moest in de race op de Red Bull Ring in Spielberg, het thuiscircuit van zijn team, de zege laten aan de Brit George Russell in een Mercedes. De Italiaan Kimi Antonelli werd namens Mercedes vlak achter Verstappen derde.

Het is de beste uitslag dit seizoen voor Verstappen. Hij was eerder dit seizoen als derde geëindigd in de GP van Canada in Montreal.

Voor Russell is het de tweede zege in 2026. Hij won eerder de openingsrace in Australië.

Door ANP

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