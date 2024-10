Verstappen start vanaf poleposition in sprintrace GP in Austin

Max Verstappen start zaterdag vanaf poleposition in de sprintrace van de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De regerend wereldkampioen zette in de Red Bull op het Circuit of the Americas in Austin met 1.32,833 de beste tijd neer.

Verstappen was 0,012 seconde sneller dan George Russell in de Mercedes. Charles Leclerc werd in de Ferrari op 0,226 seconde derde. Lando Norris, Verstappens grootste rivaal in het wereldkampioenschap, behaalde in de McLaren de vierde tijd. Hij moest 0,250 seconde toegeven op Verstappen .

In de video bovenaan blikt René van der Gijp bij Vandaag Inside terug op de Grote Prijs van Singapore, die met overmacht gewonnen werd door Lando Norris. Max Verstappen eindigde als tweede.

Ronde ongeldig

Oscar Piastri viel al in de eerste kwalificatiesessie af. De McLaren-coureur zag zijn snelle ronde ongeldig worden verklaard door het overschrijden van de zogenoemde tracklimits. De teamgenoot van Lando Norris start in de sprintrace als zestiende. Ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez haalde de derde kwalificatiesessie niet. Hij werd elfde.

De sprintrace vindt zaterdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) plaats. Vier uur later is de kwalificatie voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten van zondag. In het wereldkampioenschap leidt Verstappen met 331 punten. Norris staat tweede met 279 punten.

ANP