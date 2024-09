Verstappen tweede in kwalificatie Singapore, pole voor concurrent Norris

Max Verstappen heeft zich in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Singapore in de Formule 1 goed hersteld van zijn matige trainingen. De leider in de WK-stand zette op het stratencircuit van Marina Bay de tweede tijd neer. Hij gaf 0,203 seconde toe op Lando Norris van McLaren. Zijn Britse concurrent in de titelstrijd veroverde met een tijd van 1.29,525 poleposition. Lewis Hamilton noteerde in zijn Mercedes de derde tijd.

De kwalificatie lag in de derde en laatste sessie (Q3) lang stil na een crash van de Spanjaard Carlos Sainz, die in zijn Ferrari uit de bocht vloog en in de omheining knalde.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, haalde Q3 niet. Hij bleef in de tweede sessie steken met de dertiende tijd.

ANP