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Omwonenden boos over flypast bij laatste GP Zandvoort: 'Achterbaks'

Formule 1

Vandaag, 06:33

Omwonenden en natuurliefhebbers verenigd in Stichting Vrienden van Middenduin (SVvM) zijn niet blij met de geplande flypast van straaljagers van de luchtmacht voorafgaand aan de laatste Formule 1-race in Zandvoort. De stichting zegt Defensie tot twee keer toe te hebben gevraagd af te zien van de vliegactie boven het circuit. Daar is geen reactie op gekomen, zegt voorzitter Ed Prins.

De publieksgroet wordt zondag uitgevoerd door een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules-transportvliegtuig.

Het op geringe hoogte overvliegen van de toestellen "veroorzaakt nog meer geluidshinder naast alle herrie van de races die we drie dagen in Zuid-Kennemerland moeten ervaren", meldt Prins. "We vinden het onbehoorlijk om dit jaar toch weer een luchtvaartvertoning te houden zonder rekening te houden met ons belang. Bovendien is het achterbaks om dit zo kort tevoren bekend te maken zodat er geen ruimte meer is om ertegen in beroep te gaan."

Middenduin is een natuurgebied bij Overveen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Door ANP

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