Zet de wekker, want F1 is terug: zo laat begint de GP van Australië

Na een lange winterstop begint het nieuwe Formule 1-seizoen dit weekend in Australië. De Grand Prix van Melbourne is de openingsrace van 2025 en belooft meteen spannend te worden. Voor Nederlandse fans betekent dat vroeg opstaan, want de race begint zondag om 5:00 uur Nederlandse tijd.

Volgens Formule 1-kenner en superfan Sylvana van IJsselmuiden belooft dit seizoen razend spannend te worden. In de video hierboven legt ze uit waarom.

Lando Norris heeft poleposition veroverd en start de race vanaf de eerste plek, met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri naast zich. Max Verstappen begint als derde in zijn RB21 van Red Bull Racing. De Nederlander had moeite met grip tijdens de vrije trainingen, maar wist zich toch naar een sterke startpositie te knokken.

De weersvoorspellingen geven aan dat het tijdens de race kan gaan regenen. Dat zou voor extra spanning kunnen zorgen, want een natte baan maakt het verschil tussen de auto's vaak kleiner.

De coureurs rijden eerst een opwarmronde voordat de race echt van start gaat. Daarna volgen 58 ronden op het snelle stratencircuit van Albert Park in Melbourne. Fans die de race om 05.00 uur live willen volgen, moeten dus de wekker zetten.