Geen podium voor Verstappen: 4de plek in Monaco

Max Verstappen heeft zondag de Grote Prijs van Monaco afgesloten met een 4de plaats. De Red Bull-coureur startte de race vanaf de 5de positie en wist zich tijdens de wedstrijd één plek naar voren te vechten op het smalle stratencircuit van Monte Carlo.

Op een circuit waar inhalen vrijwel onmogelijk is, is op elke positie winst noemenswaardig. In Monaco geldt vaak: waar je de race start, daar eindig je ook. Toch wist Verstappen Ferrari-coureur Lewis Hamilton te passeren en als 4de over de finish te komen.

Wereldkampioenschap

De Brit Lando Norris heeft gewonnen. De Monegask Charles Leclerc werd in de Ferrari tweede voor de Australiër Oscar Piastri. In het wereldkampioenschap naderde Norris met zijn tweede zege teamgenoot Piastri die 161 punten heeft. Norris heeft er 158. Verstappen staat derde met 136 punten.