Verstappen heerst en wint in Imola na geniale inhaalactie op Piastri

Max Verstappen heeft zondag op meesterlijke wijze de Grote Prijs van Emilia-Romagna in Imola gewonnen. De Nederlander startte vanaf P2, maar liet in de allereerste bocht direct zijn klasse zien door Oscar Piastri op indrukwekkende wijze uit te remmen. "Absolute class from Verstappen", oordeelde het officiële F1-account tijdens de race.

Na die knappe manoeuvre reed Verstappen lange tijd comfortabel aan de leiding. Dat kwam mede doordat Esteban Ocon zijn Haas in ronde 29 uitviel, wat een virtual safety car opleverde. Voor Verstappen kwam dat perfect uit: hij was nog niet gestopt en kon daardoor kostbare tijd goedmaken tijdens zijn pitstop.

De spanning keerde even terug in ronde 46, toen Mercedes-coureur Kimi Antonelli zijn bolide moest parkeren en de safety car op de baan kwam. Verstappens voorsprong verdween daarmee als sneeuw voor de zon. Toch was er geen vuiltje aan de lucht: met versere banden reed hij direct weg bij Piastri en gaf de leiding niet meer uit handen.

Lando Norris reed zich nog naar de tweede plaats, Piastri moest genoegen nemen met P3. De top vijf werd aangevuld door de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Daarachter volgden Alexander Albon (Williams), George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls) en Yuki Tsunoda, Verstappens teamgenoot bij Red Bull.

Reactie Verstappen

"Het was een mooie dag vandaag. Gewonnen. En PSV ook. Helemaal top", zei Verstappen na afloop van de race tegen Viaplay. De Nederlander wil echter niet te hard van stapel lopen na zijn tweede overwinning van het seizoen. "Laten we rustig blijven. En niet te veel schreeuwen. Volgende week in Monaco is er weer een heel ander circuit dat ons wat minder ligt dan de baan hier."

Met zijn zege heeft Verstappen de strijd om de wereldtitel weer spannend gemaakt. Zijn achterstand op Oscar Piastri is met 10 punten verkleind. Na zeven races staat de Australiër Piastri met 146 punten nog steeds op de eerste plaats, zijn Britse teamgenoot Lando Norris staat tweede met 133 punten en Verstappen volgt op de derde plaats met 124 punten.

Volgende week staat de GP van Monaco op het programma.

Hart van Nederland/ANP