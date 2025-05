Verstappen net naast pole in Imola, Ferrari blundert voor eigen publiek

Max Verstappen heeft zich zaterdag als tweede gekwalificeerd voor de Grote Prijs van Emilia-Romagna. De Nederlander moest op het circuit van Imola nipt zijn meerdere erkennen in Oscar Piastri, die met een verschil van slechts 0,034 seconde de pole position pakte. George Russell completeert de top drie.

De Nederlander stelde zich vooraf het doel om de beste te zijn achter het oppermachtige McLaren-duo, maar wist zichzelf deels te overtreffen. In de vrije trainingen klaagde Verstappen nog over de matige balans van zijn Red Bull RB21, maar stap voor stap wist hij zijn auto te verbeteren. Tijdens de kwalificatie bewees hij dat hij de strijd met de McLarens wél aankon.

Direct na afloop liet Verstappen weten tevreden te zijn met zijn dag: "Alles ging eigenlijk goed. De zachte banden waren lastig om in leven te houden, misschien iets té zacht voor deze ronde. George Russell reed zijn tijd op de mediums, en ik voelde me zelf ook prettiger op de medium. Maar de race is waar de punten worden verdeeld. Vandaag was sowieso een hele goede dag voor ons."

Ferarri buiten de top 10

Voor Ferrari was de kwalificatie een regelrechte nachtmerrie. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton slaagden er niet in om Q3 te bereiken. Leclerc strandde op P11, terwijl Hamilton niet verder kwam dan P13. Een bittere pil voor het Italiaanse team, dat op eigen bodem hoopte te schitteren.

De kwalificatie verliep verder zonder grote incidenten, al zorgde een crash van Yuki Tsunoda in Q1 voor een korte onderbreking. De Japanner bleef ongedeerd, maar zijn sessie was voorbij.

De start van de race is zondag gepland om 13:00 uur lokale tijd.

