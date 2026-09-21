Formule 1-races volgend jaar korter: twee tot drie rondes minder

Formule 1-fans krijgen volgend jaar iets minder race voorgeschoteld. De races worden gemiddeld 15 kilometer korter, heeft autosportfederatie FIA besloten. De totale raceafstand gaat van 305 naar 290 kilometer. Afhankelijk van het circuit betekent dat zo'n twee tot drie rondes minder.

De opvallende verandering heeft alles te maken met aanpassingen aan de motoren in 2027. Op aandringen van teams en coureurs wordt het aandeel van de verbrandingsmotor groter ten opzichte van de elektrische aandrijving.

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Meer brandstof nodig

Door die verandering hebben de Formule 1-auto's gemiddeld 5 procent meer brandstof nodig. Om de huidige raceafstand te kunnen blijven rijden, zouden de auto's eigenlijk een grotere brandstoftank nodig hebben.

Dat zou voor de teams extra kosten betekenen. De FIA wil voorkomen dat zij daarvoor opnieuw diep in de buidel moeten tasten.

Langere onderbreking

Een ander opvallend besluit is dat de FIA afstapt van de regel dat een race die wordt onderbroken door regen of andere omstandigheden maximaal drie uur mag duren. Het mag langer, zodat de toeschouwers een grotere kans hebben dat ze een volledige race kunnen zien. Er komt wel een harde eindtijd om te voorkomen dat er niet in het donker wordt gereden. De limiet van twee uur aan daadwerkelijke actie op de baan blijft wel van kracht.

De wedstrijdleiding krijgt ook de mogelijkheid om vrije trainingen in tijd te verlengen als deze door bijvoorbeeld crashes lang worden onderbroken. In de huidige situatie loopt de tijd door bij een onderbreking, met als gevolg dat bij langdurig oponthoud er maar weinig tijd overblijft voor de coureurs om hun auto's te testen.