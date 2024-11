Afwijkende tijden in F1 Qatar: zo laat rijdt Verstappen

Hoewel Max Verstappen bij de vorige race in Las Vegas al voor de vierde maal gekroond werd tot wereldkampioen Formule 1, is de strijd om de constructeurstitel met nog twee races te gaan nog niet gestreden. Dit weekend staat de grote prijs van Qatar op het programma, met aangepaste tijden vergeleken met vorig jaar. Zo is de race twee uur naar voren gehaald.

Jos Verstappen reageerde in De 538 Middagshow op Radio 538 trots op de vierde wereldtitel die zijn zoon Max Verstappen afgelopen weekend behaalde. Bekijk zijn gehele reactie in de video hierboven.

Op vrijdag staat na de eerste (en enige) vrije training de sprintkwalificatie op het programma om 18.30 uur Nederlandse tijd.

Zaterdag vindt tussen 15.00 uur en 16.00 uur Nederlandse tijd de sprintrace plaats, om 19.00 uur gevolgd door de kwalificatie voor de race op zondag. Zaterdag rond 20.00 uur Nederlandse tijd weten we wie zondag vanaf pole positie mag starten op het Losail International Circuit.

Zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd gaat de race van start op het 5,418 kilometer tellende circuit, waar in 57 ronden gestreden zal gaan worden om de winst.