Xavi Simons brengt Oranje op voorsprong in zevende minuut

Nederland is de halve finale van het EK geweldig van start gegaan. In de zevende minuut scoorde Xavi Simons het eerste doelpunt.

In de halve finale tegen Engeland passeerde Simons, die Declan Rice de bal ontfutselde, doelman Jordan Pickford in de zevende minuut met een fraai schot van afstand in de linkerbovenhoek (1-0).

Cody Gakpo zorgde in de eerste groepswedstrijd tegen Polen (2-1 winst) voor de enige andere treffer die Oranje dit toernooi maakte van buiten het strafschopgebied.

Kort na het doelpunt van Simons kwam Engeland via Harry Kane, die een strafschop benutte, langszij: 1-1.

