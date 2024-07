Roemenen hebben duidelijke boodschap voor Nederland: 'Onderschat ons niet!'

Oei, het hangt alweer een beetje in de lucht: de zelfoverschatting in het legioen in de aanloop naar het achtstefinaleduel dinsdag tegen Roemenië. Die 'zouden we toch moeten kunnen hebben' is wat je overal hoort, maar daar denken de Roemenen in Nederland toch echt anders over.

Bijvoorbeeld de familie Gavriluta in Wateringen, die het enige Roemeense restaurant van Nederland runt, waar men gelooft dat de Roemeense voetbalploeg Oranje kan verslaan.

Antonio Gavriluta is ook verrast door het niveau van het Roemeense team. "Ik had dit niet verwacht, maar toen het eerste doelpunt viel tegen Oekraïne, kreeg iedereen hoop," vertelt hij aan Hart van Nederland.

'Nooit eerder trots op dit team'

Hij herinnert zich hoe zijn ouders spraken over de gouden tijden van Roemenië op kampioenschappen. "Ik heb in mijn leven nog nooit meegemaakt dat ik trots kon zijn op mijn nationale team, omdat ze het nooit goed hebben gedaan. Dus voor mij betekent het veel dat het nu eindelijk komt en dat ik dit later aan mijn kinderen kan vertellen."

Dinsdag om 21.00 uur speelt Nederland tegen Roemenië. Antonio voorspelt een overwinning voor de Roemenen. "Ik denk dat het 1-0 of 2-1 wordt," zegt hij. "Ik verwacht geen groot verschil in doelpunten. Nederland is niet wauw geweest, terwijl Roemenië juist beter was dan ik had verwacht", zegt hij. "Maar", voegt hij eraan toe, "Nederland heeft talent om uit het niets goed te spelen."

Gratis bier

Het restaurant zal dinsdagavond vol zitten met supporters van beide landen. Antonio heeft zoveel vertrouwen in de overwinning van zijn land dat hij een gewaagde weddenschap aangaat. "Als Roemenië wint, trakteer ik iedereen op een biertje!" lacht hij. "Het wordt een gezellige avond. En een biertje van het huis achteraf is helemaal niet erg... zolang Roemenië maar wint!"