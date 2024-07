Luca en Koen dringen vermomd als vuilnisman EK-wedstrijd binnen

Dit EK is misschien wel de laatste kans om Cristiano Ronaldo op een groot toernooi te bewonderen. Koen Schellingerhout en Luca Tor hadden geen kaartje, maar wisten toch binnen te komen bij Portugal-Georgië in Gelsenkirchen. Vermomd als vuilnisman.

De slaapkamer van de 24-jarige Luca hangt vol met posters van zijn Portugese idool. Maar daar houdt het niet op. Vol trots toont hij een luchtje, sokken en zelfs een onderbroek met CR7 erop. "Sinds ik een mannetje van drie was ben ik gek van Ronaldo", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik ben er mee opgegroeid. De jongens van het voetbal lachen me er altijd om uit, maar het hoort bij me." Dus toen bekend werd dat Ronaldo mee zou doen aan het EK in Duitsland, wist Luca dat hij erbij moest zijn.

Een kaartje krijgen voor een van de wedstrijden van Portugal was niet gelukt. Maar toen kwam hij op een ander idee: "Ik lag in bed en ik dacht: we worden vuilnisman." Omdat hij werkt voor een afvalverwerkingsbedrijf, was het regelen van de uniforms niet zo'n probleem. Al snel was zijn vriend Koen ook in voor het plan.

Pasje nodig

Het tweetal ging extra vroeg naar Gelsenkirchen, zodat ze al voor de grote mensenmassa bij het stadion waren. "Het was 35 graden, dus het was bloedheet. Het zweet goot over ons lichaam heen. Toen zijn we naar de plek gegaan waar alle stewards waren. Waar de fans tegengehouden werden, konden wij gewoon naar binnen."

Maar daar kwamen de twee fans de volgende barrière tegen. "Iedereen liep met zo'n scankaart, met hun naam en foto erop. Toen dachten we dat het lastig zou worden. We werden doorgestuurd naar een hokje met politieagenten, die onze id's gingen bekijken. Ik heet 'Tor' van mijn achternaam. Dat is Duits voor doelpunt, dus dat vonden ze helemaal geweldig."

Toch leek het niet te lukken om de tribunes te bereiken. Overal was een pasje nodig. "Alles was dicht. Maar binnen de hekken was een soort bos. Toen zei ik: 'Freek Vonk in het wild, we gaan het bos in!'." Door tussen de takken en planten door te worstelen kwamen ze nog iets dichter bij het ultieme doel. Toen ze met een smoesje achter een stel stewards aan konden lopen, kwamen ze voorbij de laatste horde.

Familievak

"We stonden helemaal te trillen. Eén bonk adrenaline." Het tweetal verschanste zich anderhalf uur lang op de toiletten, tot er een beetje fans binnen waren. Daarna kleedden ze zich om, en zijn ze opgegaan in de menigte. Ze wisten zelfs een plekje op een tribune te bemachtigen.

"Op een gegeven moment keken we om ons heen. Die lijkt wel heel erg op de vader van Pepe. En die op de broer van Bernardo Silva. Bleek dat we in het familievak van de Portugese selectie zaten. Dus die spelers kwamen ook zwaaien. Ook Ronaldo."

De brutale actie lijkt zonder gevolgen te blijven. Op één klein detail na: de baas van Luca wil een hartig woordje met hem spreken, volgende keer dat hij op het werk verschijnt.