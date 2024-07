Dit is de opstelling voor de halve finale tegen Engeland

De definitieve opstelling van Oranje voor de halve finale op het EK tegen Engeland is bekend. Het basiselftal is op één plaats aangepast ten opzichte van de opstelling van de kwartfinale. Rechtsbuiten Donyell Malen krijgt van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur boven Steven Bergwijn.

Bergwijn speelde in de achtste finale tegen Roemenië (3-0) en tegen Turkije alleen de eerste helft mee. Tegen de Roemenen kwam Malen als vervanger in de ploeg en tegen de Turken was dat Wout Weghorst. Naast Malen bestaat de voorhoede van het Nederlands elftal uit spits Memphis Depay en linksbuiten Cody Gakpo.

In de Oranjestraat in Den Haag hebben ze er het volste vertrouwen in

Nathan Aké krijgt als linksback de taak om de snelle Bukayo Saka uit te schakelen. Aanvoerder Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Denzel Dumfries zijn de andere verdedigers en Bart Verbruggen keept. Op het middenveld moeten Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders voor de controle zorgen en is Xavi Simons, die kort achter Depay speelt, de meest aanvallend ingestelde middenvelder.

Bij Engeland keert verdediger Marc Guehi terug in de basisformatie na een schorsing. De rechtsbenige Kieran Trippier start weer als linksback. Hij krijgt opnieuw de voorkeur boven Luke Shaw.

De winnaar van Nederland tegen Engeland treft zondag in de finale in Berlijn Spanje, dat dinsdag Frankrijk met 2-1 uitschakelde.

De volledige opstellingen Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk en Aké; Schouten, Simons en Reijnders; Malen, Depay en Gakpo. Engeland: Pickford; Walker, Stones en Guehi; Saka, Mainoo, Rice en Trippier; Foden en Bellingham; Kane.

