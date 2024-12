Prinses Amalia krijgt wassen beeld in Madame Tussauds, zo ziet het beeld eruit

Ter ere van haar 21ste verjaardag zaterdag krijgt prinses Amalia een eigen wassen beeld in Madame Tussauds Amsterdam. Het werk is vanaf woensdag al te bekijken in het wassenbeeldenmuseum.

Wat staat de prinses te wachten als toekomstige troonopvolger? Je ziet het in bovenstaande video.

Het beeld van Amalia staat naast de wassen beelden van haar vader koning Willem-Alexander, moeder koningin Máxima en grootmoeder prinses Beatrix. Het museum laat weten dat een team van beeldhouwers, kleurspecialisten en kostuumontwerpers het afgelopen jaar intensief heeft gewerkt aan het beeld van de Prinses van Oranje.

Het beeld draagt een blauwe jurk, die is geïnspireerd op de outfit die Amalia droeg tijdens de viering van de achttiende verjaardag van de Deense kroonprins Christian in oktober vorig jaar.

Zo ziet het beeld eruit:

Beeld Amalia in Madame Tussauds, beeld: wassenbeeldenmuseum

Bezoekers van Madame Tussauds kunnen bij het beeld van Amalia een verjaardagsboodschap voor de prinses achterlaten.

ANP