Radio-dj onder schot gehouden door politie na onbewust volgen Amalia

Stel je voor: je bent nietsvermoedend onderweg naar Antwerpen om wat te gaan eten met vrienden en ineens word je onder schot gehouden door de politie. Klinkt onwerkelijk, maar het overkwam radio-dj Serginio Piqué. De reden? Hij reed onbewust precies dezelfde route als prinses Amalia. Dat schrijft Het Parool donderdag.

Afgelopen vrijdagmiddag gebeurde het. Op beelden die door omstanders zijn gemaakt, is te zien hoe een auto wordt klemgereden en agenten hun pistolen trekken. Piqué en zijn vrienden werden vlak over de grens gearresteerd door Belgische agenten en vervolgens naar een busje geleid. In dat busje zeggen ze een uur lang te zijn ondervraagd.

Juridisch staartje

Niet veel later worden de vrienden weer vrijgelaten, maar volgens zijn advocaat krijgt de zaak nog een juridisch staartje. De wapens en bivakmutsen hebben diepe indruk gemaakt. Daarnaast vermoeden ze dat hun huidskleur een rol heeft gespeeld bij de arrestatie.

De Amsterdammers hopen nu in ieder geval op excuses van de Oranjes. Volgens de advocaat zijn de Belgische agenten door hun veiligheidsdiensten getipt, vermoedelijk door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.