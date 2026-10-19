Prinses Amalia krijgt emmer zeewater over zich heen: bevorderd tot sergeant

Prinses Amalia heeft bij haar bevordering tot sergeant bij de marine een flinke plens zeewater over zich heen gekregen. Op beelden die de Rijksvoorlichtingsdienst heeft gedeeld, is te zien hoe een man een emmer water over de prinses leeggooit. En dat hoort er allemaal bij: het is een oude traditie bij de marine.

De bevordering vond afgelopen zaterdag plaats op een schip in Den Helder. Volgens de traditie worden de nieuwe sergeantstrepen natgemaakt met zeewater. Op de foto's staat Amalia met haar handen op haar rug en haar gezicht samengeknepen als het water over haar heen komt.

Oude traditie bij marine

De prinses werd bevorderd door de Commandant Zeestrijdkrachten, viceadmiraal Harold Liebregs, en kapitein-luitenant ter zee Maarten Kok. Dat gebeurde tijdens een zogenoemde 'alle hens', een bijeenkomst waarbij de hele bemanning aantreedt.

Amalia kreeg bij die gelegenheid officieel haar nieuwe rang als sergeant.

Prinses klimt 48 meter omhoog

De prinses beleefde nog een bijzonder moment tijdens haar tijd bij de marine. Op een van de beelden poseert ze samen met adelborsten, marineofficieren in opleiding, op 48 meter hoogte in de grote mast van het Noorse opleidingsschip Stadsraad Lehmkuhl.

Met dat schip voer Amalia vorige week enkele dagen mee.

Eerder had Amalia haar Algemene Militaire Opleiding (AMO) afgerond en was ze benoemd tot korporaal.