Willem-Alexander en Beatrix bezoeken geboorteplaats prins Claus

Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag een bezoek gebracht aan Hitzacker, de geboorteplaats van prins Claus. Het bezoek aan Duitsland was ter gelegenheid van de 100e geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde onder meer voor een borstbeeld van Claus, dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix.

Verder liep de koning met zijn moeder en broer over de Prinz-Claus-Promenade, die in 2014 werd geopend door Beatrix. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft op Instagram beelden gedeeld van het bezoek. Daarop is te zien hoe het gezelschap enthousiast wordt ontvangen door de lokale bewoners. De video toont ook hoe Beatrix kinderen begroet die met Nederlandse vlaggetjes staan te wapperen.

Ziekte van Parkinson

Claus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De prins was 36 jaar getrouwd met Beatrix, met wie hij drie zoons kreeg: Willem-Alexander, Friso en Constantijn. Claus kwakkelde jaren met zijn gezondheid en leed aan de ziekte van Parkinson. Hij ligt begraven in de Nieuwe Kerk in Delft.