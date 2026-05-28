'Beatrix hoeft door verschil van 1 euro niet mee te betalen aan privéschip'

Koninklijk Huis

Vandaag, 21:52

Het regulier onderhoud van prinses Beatrix' privéschip De Groene Draeck is uitgekomen op 434.999 euro: precies 1 euro onder het maximale budget van 435.000 euro per vijf jaar. Als dat bedrag was overschreden, had Beatrix zelf moeten meebetalen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van de jaarrekening van het Koninklijk Huis.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wordt er gestuurd op het niet overschrijden van het beschikbare onderhoudsbudget voor de periode 2021 tot en met 2025. De dienst zegt dat er geen werkzaamheden zijn uitgesteld om binnen het bedrag te blijven.

De Groene Draeck kreeg Beatrix cadeau voor haar achttiende verjaardag. Sindsdien betaalt de overheid het reguliere onderhoud van het historische schip. Volgens de RVD gaat het om specialistisch onderhoud dat past bij een klassiek vaartuig. Gemiddeld kost het onderhoud ongeveer 87.000 euro per jaar aan belastinggeld.

Hout uit Myanmar

Het schip kwam eerder al in het nieuws vanwege het gebruik van hout uit Myanmar, waarvan de import in Nederland verboden is.

Door Redactie Hart van Nederland

