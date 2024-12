Inbraak in huis gravinfluencer Eloise: ook familiesieraden weg

Er is ingebroken in de woning van gravinfluencer Eloise. Daarbij hebben de dieven bijna al haar sieraden meegenomen. Gelukkig was ze op dat moment zelf niet thuis, maar ze baalt er wel enorm van. Vooral omdat er kleinoden met een emotionele waarde bij de diefstal buit zijn gemaakt.

"Het was duidelijk gericht op de sieraden, want die zijn bijna allemaal weg. Ringen, kettingen en horloges - de sieraden die ik van mijn familie heb gekregen over de jaren heen baal ik echt het meest van...", schrijft ze bij een post op Instagram. "Natuurlijk is het uiteindelijk materieel, maar toch is het ook sentimenteel. En het gevoel dat een vreemdeling in je huis is geweest en door onze spullen is gegaan is ook heel gek."

Winkel

Omdat ze thuis moest blijven om de zaak af te handelen kon Eloise niet bij de opening van haar nieuwe winkel in Den Haag zijn. "Het voelde zo gek om in ams te moeten zijn terwijl de deuren zijn geopend vanochtend. Maar ja, het is even niet anders, waar ik het blijst mee ben is dat wij niet thuis waren gisteravond en dus veilig zijn."

De gravin, vijfde in de lijn van troonsopvolging, heeft al een kledingwinkel in Den Haag waar ze tweedehands kleding verkoopt. De winst gaat naar het goede doel.