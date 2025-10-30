VVD draait op uitslagenavond muziek van Douwe Bob

Op het feestje van de VVD na de exitpolls woensdagavond werd onder meer het lied Nothing To Lose van zanger Douwe Bob gedraaid. De zanger was deze zomer het middelpunt van een controverse toen VVD-leider Dilan Yeşilgöz hem "jodenhaat" verweet omdat hij niet wilde optreden op een voetbaltoernooi met pro-zionistische posters.

De beschuldiging van Yeşilgöz op X leidde tot flink zetelverlies van de liberalen in de peilingen. Excuses kwamen pas nadat Douwe Bob had gedreigd met juridische stappen.

De rel legde bloot dat een groot deel van de VVD-achterban Yeşilgöz te populistisch vond. De afgelopen weken sloeg zij een andere toon aan.