Stephan van Baarle opnieuw lijsttrekker van DENK: 'Grote eer'

Stephan van Baarle wordt opnieuw lijsttrekker van DENK bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 29 oktober. Dat meldt de partij vrijdag. Volgens partijvoorzitter Ejder Köse heeft de Rotterdammer "bewezen de juiste leider voor onze partij te zijn".

Van Baarle noemt het "een grote eer" dat hij opnieuw gevraagd is als lijsttrekker. "DENK zal zich de komende tijd met alles wat in ons zit inzetten tegen de opmars van extreemrechts, tegen de groeiende ongelijkheid en tegen het wegkijken van de genocide in Gaza", aldus Van Baarle.

Andere lijsttrekkers

Vorige week dinsdag viel het kabinet-Schoof I. Sindsdien hebben meerdere partijen hun lijsttrekker voor de verkiezingen bekendgemaakt. Zo is Dilan Yeşilgöz de lijsttrekker voor de VVD en voert Caroline van der Plas opnieuw de lijst aan voor BBB.

Femke Halsema, al zeven jaar burgemeester van Amsterdam, laat weten geen ambities te hebben om lijsttrekker van GroenLinks-PvdA te worden. Tussen 1998 en 2011 was ze Kamerlid voor de partij, en van 2002 tot 2010 fractievoorzitter en politiek leider. Toch benadrukt ze nu dat ze "bij Amsterdam hoort".

De verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer vinden plaats op dinsdag 29 oktober.