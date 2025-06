Caroline van der Plas voorgedragen als lijsttrekker BBB

Caroline van der Plas is door het bestuur van de BBB voorgedragen als lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het najaar. Op de algemene ledenvergadering van 21 juni moet de nominatie van Van der Plas worden bevestigd.

"Ik ben er trots op dat het bestuur opnieuw groot vertrouwen in mij stelt", reageerde Van der Plas. Ze is een van de oprichters van de BoerBurgerBeweging en zit sinds 2021 in de Tweede Kamer. De BBB maakte deel uit van het rechtse kabinet dat een week geleden viel.

ANP