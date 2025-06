Yeşilgöz formeel voorgedragen als lijsttrekker van de VVD

VVD-fractievoorzitter Dilan Yeşilgöz is formeel voorgedragen door het partijbestuur als lijsttrekker voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Dat was zij bij de vorige verkiezingen ook al.

"Met Dilan gaan we de verkiezingen in met een leider die weet wat er nu nodig is om Nederland vrijer, veiliger en welvarender te maken", staat op de website van de VVD. Yeşilgöz noemt het zelf "een grote eer".