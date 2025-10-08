Veel Friezen willen Tweede Kamer in, relatief weinig Brabanders op stembiljet

Veel Friezen hebben zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarmee is Friesland, net als Zuid-Holland, oververtegenwoordigd op het stembiljet. Noord-Brabant heeft juist een relatief laag aandeel kandidaten ten opzichte van het aantal inwoners van de provincie.

Het relatief hoge aantal Friese kandidaten komt door de deelname van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) aan de Tweede Kamerverkiezingen. De Friese nationalisten doen voor het eerst mee. De partij heeft 49 kandidaten, van wie er 37 in Friesland zelf wonen. Op de stembiljetten staan in totaal 73 mensen uit Friesland. Dat is 6,3 procent van het totale aantal kandidaten, terwijl Friesland maar 3,7 procent van het totale aantal Nederlanders vertegenwoordigt.

Met 1.126 kandidaten, verdeeld over 27 partijen, is het stembiljet weer flink gevuld. In een drukkerij in het Groningse Leek draaien de drukmachines overuren om alle 6,5 miljoen biljetten te printen.

2:02 Drukkerij in het Groningse Leek draait overuren voor Tweede Kamerverkiezingen

Waar Friesland dus relatief veel kandidaten heeft, is Noord-Brabant juist ondervertegenwoordigd op het stembiljet. Die provincie levert 9,3 procent van de kandidaten, maar vormt 14,8 procent van de Nederlandse bevolking. Ook Gelderland heeft relatief weinig kandidaat-Kamerleden: 9,7 procent van alle kandidaten, bij 12 procent van de bevolking.

Aantal kandidaat-Kamerleden per provincie: Zuid-Holland - 290 kandidaten Noord-Holland - 202 kandidaten Gelderland - 113 kandidaten Noord-Brabant - 109 kandidaten Utrecht - 98 kandidaten Friesland - 73 kandidaten Overijssel - 68 kandidaten Limburg - 57 kandidaten Groningen - 41 kandidaten Flevoland - 37 kandidaten Zeeland - 37 kandidaten Drenthe - 27 kandidaten Buitenland - 14 kandidaten

Verdeling per partij

Friezen vormen ruim driekwart van de FNP-lijst. De enige partij waar één provincie een nog groter aandeel op de lijst heeft, is NL PLAN, maar die partij heeft slechts één kandidaat. Bij BIJ1 komen tien kandidaten uit Noord-Holland (45 procent), negen uit Zuid-Holland (41 procent) en drie uit Utrecht (14 procent). De rest van het land is niet vertegenwoordigd op de lijst. Bijna de helft van de kandidaten van de Piratenpartij woont in Noord-Holland en bij JA21 is iets minder dan de helft woonachtig in Zuid-Holland.

Bij de gemeenten is Amsterdam koploper met 91 inwoners op de kandidatenlijst. Verder wonen 71 aspirant-Kamerleden in Den Haag, 63 in Rotterdam en 30 in Utrecht.

De verkiezingen zijn op 29 oktober. In totaal doen 1.166 kandidaten mee, verdeeld over 27 partijen.

ANP