Laurens Dassen opnieuw lijsttrekker Volt

De leden van Volt hebben zoals verwacht Laurens Dassen opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen eind oktober, maakt de partij maandag bekend. De partijleider was door het bestuur voorgedragen en was de enige kandidaat. De Nederlandse tak van de pro-Europese partij Volt heeft 17.000 leden, die tot en met zaterdag hun stem konden uitbrengen.

De kandidatuur van Dassen wordt bekrachtigd op een congres 30 augustus. Dan wordt ook over de andere kandidaten voor de verkiezingslijst gestemd.

Straat voor straat

"Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen van mijn mede-Volters. Nu is onze kans op een politiek die geen genoegen neemt met de status quo, maar weer durft te dromen. Samen gaan we laten zien dat het écht anders kan, stem voor stem, straat voor straat voor een nieuwe toekomst."

De 39-jarige Dassen richtte in 2018 de Nederlandse tak van Volt op. In 2021 kwam hij voor het eerst in de Tweede Kamer. Volt heeft twee zetels in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer en vijf zetels in het Europees Parlement. De Europese beweging is actief in meer dan dertig landen.

ANP