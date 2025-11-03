Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kiesraad verwacht hertellingen en controles stemmen in meerdere gemeentes

Kiesraad verwacht hertellingen en controles stemmen in meerdere gemeentes

Verkiezingen

Gisteren, 22:47

Link gekopieerd

De Kiesraad verwacht in de komende dagen meerdere hertellingen en controles van stemmen in tientallen gemeentes. Na Stichtse Vecht, worden nu ook in het Limburgse Meerssen en Rijswijk (Zuid-Holland) de stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw geteld. Dit is een standaardprocedure om mogelijke vergissingen uit te sluiten.

In Rijswijk gaat het om twee stembureaus. "Wij hebben dit besloten na een melding over mogelijke fouten in de voorlopige uitslagen van deze stembureaus", aldus de gemeente. De hertelling is woensdag. Meerssen zegt dat er een melding was binnengekomen bij de Kiesraad. Wat er precies aan de hand zou zijn, meldt de gemeente niet.

Hier zie je hoe het tellen van stemmen werkt, dit is hoe er in Hilversum geteld is:

Stemmen tellen is een hele klus
2:11

Stemmen tellen is een hele klus

De gemeentelijke stembureaus van Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland) en Stein (Limburg) komen op verzoek van de Kiesraad opnieuw bijeen om hun uitslagen te controleren. In Pijnacker-Nootdorp gebeurt dat dinsdag, in Stein woensdag. De Kiesraad kan zo'n verzoek doen wanneer er bijvoorbeeld onduidelijkheden of afwijkingen worden geconstateerd, legt de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit. Het stembureau daar telt onder meer de stempassen van twee kieslokalen nog een keer.

Geen grote veranderingen

Zulke hertellingen leiden soms tot een verschuiving van stemmen binnen een partij, maar niet tot grote veranderingen. In de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht kwam maandag zo'n verwisseling aan het licht. Marjolein Moorman, zesde op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA, bleek 38 stemmen te hebben gekregen en nummer zeven Luc Stultiens nul. In de voorlopige uitslag stond dat andersom.

Door ANP

Lees ook

Hertelling van stemmen in Stichtse Vecht na mogelijke fout
Hertelling van stemmen in Stichtse Vecht na mogelijke fout
Wilders deelt berichten over gesjoemel stemmen tellen, hoe betrouwbaar is het tellen?
Wilders deelt berichten over gesjoemel stemmen tellen, hoe betrouwbaar is het tellen?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.