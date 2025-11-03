Kiesraad verwacht hertellingen en controles stemmen in meerdere gemeentes

De Kiesraad verwacht in de komende dagen meerdere hertellingen en controles van stemmen in tientallen gemeentes. Na Stichtse Vecht, worden nu ook in het Limburgse Meerssen en Rijswijk (Zuid-Holland) de stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw geteld. Dit is een standaardprocedure om mogelijke vergissingen uit te sluiten.

In Rijswijk gaat het om twee stembureaus. "Wij hebben dit besloten na een melding over mogelijke fouten in de voorlopige uitslagen van deze stembureaus", aldus de gemeente. De hertelling is woensdag. Meerssen zegt dat er een melding was binnengekomen bij de Kiesraad. Wat er precies aan de hand zou zijn, meldt de gemeente niet.

Hier zie je hoe het tellen van stemmen werkt, dit is hoe er in Hilversum geteld is:

2:11 Stemmen tellen is een hele klus

De gemeentelijke stembureaus van Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland) en Stein (Limburg) komen op verzoek van de Kiesraad opnieuw bijeen om hun uitslagen te controleren. In Pijnacker-Nootdorp gebeurt dat dinsdag, in Stein woensdag. De Kiesraad kan zo'n verzoek doen wanneer er bijvoorbeeld onduidelijkheden of afwijkingen worden geconstateerd, legt de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit. Het stembureau daar telt onder meer de stempassen van twee kieslokalen nog een keer.

Geen grote veranderingen

Zulke hertellingen leiden soms tot een verschuiving van stemmen binnen een partij, maar niet tot grote veranderingen. In de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht kwam maandag zo'n verwisseling aan het licht. Marjolein Moorman, zesde op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA, bleek 38 stemmen te hebben gekregen en nummer zeven Luc Stultiens nul. In de voorlopige uitslag stond dat andersom.