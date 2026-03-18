Schiermonnikoog weer als eerste klaar met stemmen tellen

Schiermonnikoog heeft opnieuw als eerste alle stemmen geteld bij een verkiezing. Bij de gemeenteraadsverkiezingen moesten op het Waddeneiland ditmaal 661 biljetten worden geteld.

Er deden drie lokale partijen mee, die allemaal drie zetels hebben gehaald. Ons Belang is de grootste met ruim 37 procent van de stemmen. Daarna volgen Schiermonnikoogs Belang (32 procent) en SAMEN (31 procent), blijkt uit de voorlopige uitslag van de ANP Verkiezingsdienst.

Opkomst lager dan in eerdere jaren

Schiermonnikoog is vaker de eerste gemeente die een uitslag doorgeeft. Het Waddeneiland was ook als eerste bij de laatste landelijke verkiezingen, net als bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 en de Provinciale Statenverkiezingen in datzelfde jaar.

Wel is de opkomst lager dan in eerdere jaren. In absolute aantallen is die vrijwel gelijk. Dit jaar stemden namelijk 661 mensen, net als in 2018. Bij de verkiezingen van 2022 stemden er 663 mensen. Procentueel komt het opkomstcijfer dit jaar uit op 76 procent. Dat was 80 procent in 2022 en 82,5 procent in 2018.

Vlieland tweede

Vlieland is traditiegetrouw als tweede gemeente met de voorlopige uitslag van de verkiezingen gekomen. Alleen lokale partijen deden mee op het Friese Waddeneiland. Nieuw Liberaal Vlieland werd de grootste partij met 36,7 procent van de stemmen, goed voor 4 van de 9 zetels in de raad.

Ongeveer 64 procent van de kiezers heeft een stem uitgebracht. De opkomst was een fractie hoger dan 4 jaar geleden.