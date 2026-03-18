Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Schiermonnikoog weer als eerste klaar met stemmen tellen

Verkiezingen

Gisteren, 21:32

Link gekopieerd

Schiermonnikoog heeft opnieuw als eerste alle stemmen geteld bij een verkiezing. Bij de gemeenteraadsverkiezingen moesten op het Waddeneiland ditmaal 661 biljetten worden geteld.

Er deden drie lokale partijen mee, die allemaal drie zetels hebben gehaald. Ons Belang is de grootste met ruim 37 procent van de stemmen. Daarna volgen Schiermonnikoogs Belang (32 procent) en SAMEN (31 procent), blijkt uit de voorlopige uitslag van de ANP Verkiezingsdienst.

Verspreid over het land brachten politieke kopstukken vanochtend vroeg al hun stem uit. Dat zie je in de video bovenaan.

Opkomst lager dan in eerdere jaren

Schiermonnikoog is vaker de eerste gemeente die een uitslag doorgeeft. Het Waddeneiland was ook als eerste bij de laatste landelijke verkiezingen, net als bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 en de Provinciale Statenverkiezingen in datzelfde jaar.

Wel is de opkomst lager dan in eerdere jaren. In absolute aantallen is die vrijwel gelijk. Dit jaar stemden namelijk 661 mensen, net als in 2018. Bij de verkiezingen van 2022 stemden er 663 mensen. Procentueel komt het opkomstcijfer dit jaar uit op 76 procent. Dat was 80 procent in 2022 en 82,5 procent in 2018.

Vlieland tweede

Vlieland is traditiegetrouw als tweede gemeente met de voorlopige uitslag van de verkiezingen gekomen. Alleen lokale partijen deden mee op het Friese Waddeneiland. Nieuw Liberaal Vlieland werd de grootste partij met 36,7 procent van de stemmen, goed voor 4 van de 9 zetels in de raad.

Ongeveer 64 procent van de kiezers heeft een stem uitgebracht. De opkomst was een fractie hoger dan 4 jaar geleden.

Door ANP

Lees ook

Monsterzege voor De Mos in Den Haag: partij op 17 zetels in exitpoll
Stembussen gesloten, tellen begonnen: zo komen de uitslagen binnen
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.