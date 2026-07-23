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Carola Schouten abseilt van Euromast na verkiezingsbelofte

Verkiezingen

Vandaag, 11:56

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De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is donderdagochtend van de Euromast afgeseild. Haar actie trok veel bekijks, zowel van het publiek als van binnen- en buitenlandse media.

Geflankeerd door een begeleider en aangemoedigd door het publiek daalde ze af. Onderweg en bij aankomst kreeg ze aanmoedigingen en applaus. "De stap over het randje was het engst", vond Schouten, die bij aankomst naar eigen zeggen vol adrenaline zat.

Schouten, die naar eigen zeggen last heeft van "enorme hoogtevrees", deed de belofte in een videoboodschap. Die zie je bovenaan dit artikel.

Verkiezingsbelofte

De burgemeester beloofde van de Euromast af te dalen als er bij de gemeenteraadsverkiezingen een hogere opkomst van kiezers zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt: de opkomst was met 40,7 procent iets hoger dan in 2022, toen 38,9 procent van de Rotterdammers ging stemmen.

Door ANP

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