Buma komt terug op uitspraak dat optie kabinet met GL-PvdA én VVD is 'afgevallen'

Informateur Sybrand Buma nuanceert via zijn woordvoerder eerdere uitspraken die hij vrijdag deed over de kabinetsformatie. Hij zei toen dat de optie van een kabinet met zowel GroenLinks-PvdA als de VVD definitief is "afgevallen". Hij laat nu weten dat hij bedoelde dat de VVD een blokkade heeft opgeworpen voor samenwerking met GroenLinks-PvdA, en dat hij "tot op heden geen reden" heeft "om aan te nemen dat dat is veranderd".

D66 wil het liefst met zowel GroenLinks-PvdA als de VVD in één kabinet. Verkenner Wouter Koolmees schreef in zijn eindverslag al over de blokkade die de VVD daarvoor opwerpt. Daarom adviseerde hij dat D66 en het CDA als eerste met elkaar gaan schrijven aan een "positieve agenda" waar later partijen aan kunnen meewerken.

Eerder zei informateur Sybrand Buma dat een kabinet met zowel VVD als GroenLinks-PvdA is "afgevallen":

0:44 Informateur Buma: kabinet met VVD en GroenLinks-PvdA is 'afgevallen'

Buma laat weten dat hij zich vooral baseerde op het verslag van Koolmees en geen nieuwe informatie heeft om te concluderen dat een kabinet met GroenLinks-PvdA en de VVD is afgevallen. Hij spreekt later nog met de fractievoorzitters van die partijen. "Pas op basis daarvan zal ik mijn conclusie trekken."