Onderzoek naar in brand steken Israëlische vlag bij Rotterdams protest

De politie onderzoekt of deelnemers aan een pro-Palestijns protest, woensdagavond in Rotterdam, een Israëlische vlag in brand hebben gestoken en of zij daarbij strafbare feiten hebben gepleegd. Dat meldt een woordvoerder van de Rotterdamse politie.

Het protest, met een paar honderd deelnemers bij het stadhuis op de Coolsingel, verliep eerst vreedzaam. De politie greep later in toen demonstranten tijdens de mars een tram en het verkeer op een kruispunt blokkeerden. Na enig geduw en getrek verlieten de demonstranten het kruispunt. Er is niemand aangehouden.

Vlag verbranden toegestaan

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat het in Nederland in principe is toegestaan een vlag te verbranden, maar alleen als daarbij geen overtredingen of misdrijven worden gepleegd. Het OM heeft het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD) om verduidelijking gevraagd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP