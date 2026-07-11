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Vrouwenmars tegen AZC in Schiedam stuit op tegengeluid: 'Vluchtelingen welkom'

Demonstratie

Vandaag, 15:21

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Tientallen betogers uit Schiedam demonstreerden zaterdag tegen de komst van een azc. Tijdens deze vrouwenmars wilden zij duidelijk maken dat ze zich zorgen maken over de opvangplannen. Hun boodschap aan de gemeente: "Stop ermee. Zet er een streep doorheen." Ook vond er een tegendemonstratie plaats, waar meer mensen op afkwamen. Zij wilden juist laten zien dat vluchtelingen welkom zijn.

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"Ik heb een vrouwenmars georganiseerd voor de veiligheid van vrouwen en kinderen, en tegen het azc. Je leest toch veel over asielzoekers. Zelf heb ik ook twee keer wat meegemaakt met een asielzoeker. Zo ben ik door een asielzoeker aangerand. Ik heb ook meegemaakt dat de politie er weinig aan deed. Ik ben toen het vertrouwen in de politie kwijtgeraakt. Ook krijg je dan niet een goed beeld van asielzoekers", vertelt organisator Michaela.

Tegengeluid

Zaterdag vond ook een tegendemonstratie plaats in Schiedam. De deelnemers willen juist laten zien dat vluchtelingen welkom zijn. "Tegengeluid is nodig. We zijn met meer. Dit is wat de meerderheid van de Nederlandse, Schiedamse bevolking onderschrijft", stelt een betoogster. "Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zegt: 'Maak er werk van. Vang ze netjes op, zoals we het zelf ook zouden willen als we naar een ander land zouden moeten vluchten.'"

De gemeente Schiedam laat aan Hart van Nederland weten dat zij nu 146 asielzoekers opvangt op twee boten. Dat zijn voornamelijk mannen. In de toekomst moet de gemeente 340 asielzoekers opvangen, maar daar zit zij dus nog ver onder.

Door Redactie Hart van Nederland

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