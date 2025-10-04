Terug

Demonstranten tegenover elkaar in Schiedam om azc, drie aanhoudingen

Vandaag, 14:51

In Schiedam is het zaterdag onrustig geworden tijdens een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De politie hield drie mensen aan wegens belediging, bevestigt een woordvoerder. Een verslaggever van het ANP zag hoe de actievoerders in een politiebusje werden afgevoerd.

Sinds het begin van de middag verzamelden zich enkele honderden demonstranten in de stad. Zij protesteerden tegen het plan van de gemeente om 327 asielzoekers op te vangen in het voormalige kantoorpand De Torendijk aan de ’s-Gravelandseweg. Onder hen zouden 52 alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn.

Op spandoeken stonden leuzen als "vol = vol, nee = nee" en "azc weg ermee". De betogers liepen een mars door de stad, waarbij ze ook langs het vak van tegendemonstranten kwamen.

Veel politie aanwezig in de stad

Ook aan de andere kant lieten mensen van zich horen. De tegendemonstranten riepen leuzen als "vluchtelingen welkom, nazi’s niet". De politie was met veel agenten aanwezig om de twee groepen uit elkaar te houden en de demonstratie in goede banen te leiden.

De gemeente Schiedam onderzoekt nog of het azc er daadwerkelijk komt.

Door ANP

