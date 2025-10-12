Nog één verdachte vast na spoorbezetting Rotterdamse haven

De politie houdt nog één persoon vast in verband met de spoorbezetting in en rond de Rotterdamse haven van afgelopen zaterdag. De verdachte wordt beschuldigd van mishandeling.

Zaterdag arresteerde de politie ruim driehonderd actievoerders. Velen van hen mochten na verhoor weer naar huis. Zeven personen werden overgebracht naar het politiebureau. Vier van hen werden aangehouden wegens verzet bij aanhouding en mishandeling, drie anderen voor vernieling en belediging. Inmiddels zijn zes van de zeven weer op vrije voeten.

Een van de arrestanten zou een agent in het gezicht hebben geslagen. Of dit dezelfde persoon is die nog vastzit, is niet duidelijk.

De politie greep in bij de demonstratie. Die beelden zie je in onderstaande video:

0:44 Politie haalt actievoerders van havenspoor, 'klappen uitgedeeld'

Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur) had zaterdag geen goed woord over voor de demonstranten. "Blokkeren van het spoor is volstrekt onaanvaardbaar. Demonstreren is een grondrecht, maar wie het spoor op gaat overtreedt de wet en schaadt de veiligheid. Terecht dat @ProRail aangifte doet", schrijft hij op X.

Hart van Nederland/ANP