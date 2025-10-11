Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Agent gewond geraakt bij spoorbezetting Rotterdam, ruim 300 aanhoudingen

Demonstratie

Vandaag, 18:09

Link gekopieerd

Bij de spoorbezetting in en rondom de Rotterdamse haven zaterdag zijn ruim driehonderd actievoerders aangehouden, meldt de politie. Die zegt verder dat er vernielingen zijn aangericht en dat een agent gewond is geraakt.

De demonstranten die actievoerden namens Geef Tegengas waren rond 15.00 uur allemaal van het spoor verwijderd. De organisatie wil dat de haven per direct "een volledig wapen- en handelsembargo met Israël implementeert".

Agent gewond

De gewonde agent werd door een actievoerder in het gezicht geslagen. De agent is naar een ziekenhuis gebracht. Een andere agente werd gebeten en een derde geslagen, maar beiden konden hun werk voortzetten.

De politie noemt een bezetting van het spoor in het gebied gevaarlijk, onder meer omdat er treinen rijden met gevaarlijke stoffen aan boord. Nadat de actievoerders was gezegd dat ze weg moesten gaan maar dit niet deden, ging de politie over tot de aanhoudingen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Aanhoudingen

Vier personen zijn aangehouden voor verzet bij aanhouding en mishandeling. Drie personen zijn aangehouden voor vernieling en belediging. Deze zeven arrestanten zijn naar een politiebureau gebracht. Ze zitten nog vast. De overige arrestanten zijn voorgeleid, maar mochten wel naar huis.

Door de acties konden ongeveer veertig goederentreinen niet rijden, werd eerder bekendgemaakt.

Door ANP

Lees ook

Staatssecretaris over bezetting spoor bij Rotterdam: 'Volstrekt onaanvaardbaar'
Staatssecretaris over bezetting spoor bij Rotterdam: 'Volstrekt onaanvaardbaar'
Honderden activisten blokkeren havenspoor Rotterdam: politie grijpt in
Honderden activisten blokkeren havenspoor Rotterdam: politie grijpt in

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.