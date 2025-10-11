Agent gewond geraakt bij spoorbezetting Rotterdam, ruim 300 aanhoudingen

Bij de spoorbezetting in en rondom de Rotterdamse haven zaterdag zijn ruim driehonderd actievoerders aangehouden, meldt de politie. Die zegt verder dat er vernielingen zijn aangericht en dat een agent gewond is geraakt.

De demonstranten die actievoerden namens Geef Tegengas waren rond 15.00 uur allemaal van het spoor verwijderd. De organisatie wil dat de haven per direct "een volledig wapen- en handelsembargo met Israël implementeert".

Agent gewond

De gewonde agent werd door een actievoerder in het gezicht geslagen. De agent is naar een ziekenhuis gebracht. Een andere agente werd gebeten en een derde geslagen, maar beiden konden hun werk voortzetten.

De politie noemt een bezetting van het spoor in het gebied gevaarlijk, onder meer omdat er treinen rijden met gevaarlijke stoffen aan boord. Nadat de actievoerders was gezegd dat ze weg moesten gaan maar dit niet deden, ging de politie over tot de aanhoudingen.

Aanhoudingen

Vier personen zijn aangehouden voor verzet bij aanhouding en mishandeling. Drie personen zijn aangehouden voor vernieling en belediging. Deze zeven arrestanten zijn naar een politiebureau gebracht. Ze zitten nog vast. De overige arrestanten zijn voorgeleid, maar mochten wel naar huis.

Door de acties konden ongeveer veertig goederentreinen niet rijden, werd eerder bekendgemaakt.