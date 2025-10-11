Terug

Staatssecretaris over bezetting spoor bij Rotterdam: 'Volstrekt onaanvaardbaar'

Crime

Vandaag, 17:18 - Update: 3 uur geleden

Het spoor bij de haven van Rotterdam is weer open nadat het zaterdag urenlang werd bezet door activisten. Dat meldt een woordvoerster van de politie. Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur) noemt de blokkade "volstrekt onaanvaardbaar".

Volgens ProRail konden rond 15.30 uur de eerste treinen weer rijden. Door de blokkade konden ongeveer veertig goederentreinen niet vertrekken of aankomen. ProRail verwacht dat de vertraging in de loop van zaterdag wordt ingehaald.

De politie greep in bij de demonstratie. Die beelden zie je in onderstaande video:

Politie haalt actievoerders van havenspoor, 'klappen uitgedeeld'
Geef Tegengas

Enkele honderden demonstranten voerden actie namens Geef Tegengas. Die organisatie eist onder meer dat de haven per direct "een volledig wapen- en handelsembargo met Israël implementeert" en stopt "met de import van producten en grondstoffen uit gebieden waar mensenrechten worden geschonden".

De activisten zaten op meerdere plekken op het spoor, bij de Rotterdamse Eemhaven. De politie heeft hen verwijderd en weggevoerd in stadsbussen. Het is nog niet bekend hoeveel actievoerders zijn aangehouden.

Aangifte

Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur) steunt het optreden van de politie. "Blokkeren van het spoor is volstrekt onaanvaardbaar. Demonstreren is een grondrecht, maar wie het spoor op gaat overtreedt de wet en schaadt de veiligheid. Terecht dat @ProRail aangifte doet", schrijft hij op X.

Door ANP

