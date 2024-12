Woensdag nieuwe demonstraties in veel studentensteden tegen bezuinigingen hoger onderwijs

Docenten en studenten in meerdere steden gaan woensdag opnieuw de straat op tegen de kabinetsplannen voor het hoger onderwijs. Er zijn demonstraties in Enschede, Groningen, Wageningen, Tilburg, Leiden, Rotterdam, Delft, Amsterdam, Maastricht, Nijmegen en Utrecht.

Eerder demonstreerden duizenden mensen in Utrecht tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Hoe dat verliep zie je in bovenstaande video.

Programma

De universiteit in Maastricht roept mensen op om van 14.30 uur tot 15.30 uur samen te komen op Plein 1992, tegenover het oude centrum. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam moet tussen 12.45 en 13.00 uur een menselijke ketting rond het hoofdgebouw worden gevormd. In Utrecht, Leiden, Tilburg en Wageningen zijn er walk-outs. Bovendien zijn er protesten met fluitjes in Groningen, Utrecht, Tilburg en Leiden om het kabinet "terug te fluiten". Demonstranten in Wageningen krijgen het verzoek een vuvuzela mee te nemen. Die Zuid-Afrikaanse toeter was bij het WK voetbal in 2010 overal te horen en maakte sommige kijkers horendol.

Minder geld voor onderwijs

Het kabinet wil bezuinigen op het hoger onderwijs. Zo is er minder geld beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Ook moet het aantal buitenlandse studenten worden teruggedrongen, zodat instellingen minder subsidies krijgen. De plannen zijn verzacht in onderhandelingen met oppositiepartijen, maar zijn niet helemaal van tafel gegaan, tot ongenoegen van onderwijsbonden, universiteiten, hogescholen en studenten.

Eind november demonstreerden mensen op het Malieveld en bij het ministerie van Onderwijs tegen de plannen om te bezuinigen op het hoger onderwijs.

