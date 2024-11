Studentenprotest Utrecht gaat niet door om pro-Palestijns protest

De demonstratie die studenten en docenten in het hoger onderwijs donderdag in Utrecht wilden houden, gaat niet door. Volgens de gemeente was een pro-Palestijnse organisatie mogelijk van plan "de demonstratie te kapen" en zouden zij daarbij geweld misschien niet schuwen. Dit wordt gebaseerd op "concrete informatie van buiten de stad".

Op advies van de gemeente hebben de organisatoren de demonstratie afgelast, laat burgemeester Sharon Dijksma woensdag weten aan de gemeenteraad. Volgens de burgemeester hoefde zij er daardoor niet toe over te gaan het protest te verbieden. Er was geen alternatief om het onderwijsprotest toch door te kunnen laten gaan, op een andere plek of in een andere vorm, aldus Dijksma.

Bij het pro-Palestijnse protest bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) eerder dit jaar wierpen gemaskerde demonstranten barricades op, werden veiligheidscamera's vernield en doorgangen geblokkeerd. Dat zie je in de video bovenaan.

Het protest werd georganiseerd door studentenorganisaties LSVb en ISO, vakbonden FNV, CNV en AOb, en WOinActie. Hogescholen en universiteiten steunen het protest. De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil voor ongeveer een miljard euro aan bezuinigingen doorvoeren in de sector.

ANP