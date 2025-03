Wereldwijde protesten tegen Tesla: ook in Tilburg gaan demonstranten de straat op

In het buitenland is al vaker gedemonstreerd bij Tesla-fabrieken, en dit weekend was het ook zover in Nederland. Critici van de Zuid-Afrikaanse miljardair Elon Musk riepen zaterdag uit tot een wereldwijde actiedag tegen Tesla, de door hem geleide fabrikant van elektrische auto's. In Amsterdam, Den Haag en Tilburg gingen tientallen mensen de straat op. "Het gaat de verkeerde kant op met de democratie door mensen als Musk en Trump!"

Bij een Tesla-dealer in Tilburg stonden zo'n tachtig tot honderd mensen. Willem Bongaarts (79) is een van de drijvende krachten achter deze protestkaravaan. Samen met mede-opstandelingen organiseert hij de Tilburgse tak van de wereldwijde 'Tesla Takedown': Fietsen naar Tesla. De organisatoren zijn boos over de ingrepen die Musk als adviseur van het Witte Huis doet bij verschillende federale overheidsinstanties in de Verenigde Staten.

"Don't buy a swasticar" Demonstranten

Bij het Tesla Delivery Center aan de Asteriastraat in de Brabantse stad hielden demonstranten borden omhoog waarop Musk als nazi was afgebeeld – een verwijzing naar momenten waarop hij naar verluidt de Hitlergroet maakte. Op een ander bord stond: "Don't buy a swasticar", en ook: "You cannot buy humanity" (Je kunt menselijkheid niet kopen).

'Musk raken waar het pijn doen'

De demonstranten die zich zaterdag verzamelden lijken zich allemaal verenigd te voelen in hun angst voor een snel veranderende wereld. "Het gaat helemaal de verkeerde kant op met de democratie door mensen zoals Musk en Trump. Door voor het bedrijf van Musk te gaan staan, kunnen wij 'iets' doen tegen deze gekte." Of de actie ook effect heeft, weet de demonstrante niet. "We hebben in ieder geval de aandacht. Dit weekend zijn er in verschillende steden wereldwijd demonstraties die hetzelfde doen als wij hier."

Een andere demonstrant is van mening dat 'ze Musk moeten raken waar het pijn doet'. "Dat is waarom wij nu hier staan, verkoop je Tesla, verkoop je aandelen en zorg dat Tesla crasht."

De demonstratie was van korte duur. Na een toespraak vertrokken de demonstranten weer, op de fiets.