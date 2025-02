Tesla-showroom in Den Haag beklad met hakenkruizen en leuzen

In Den Haag is de Tesla-showroom aan de Laan van Waalhaven beklad met hakenkruizen en anti-fascistische leuzen.

De aanleiding voor de bekladding is nog onduidelijk, maar het incident volgt kort na de recente controverse rondom Tesla-topman Elon Musk. Tijdens een toespraak maakte Musk een handgebaar dat door sommigen werd geïnterpreteerd als een fascistische groet. Dit leidde tot verontwaardiging en protesten, waaronder een projectie van het beeld met de tekst 'Heil Tesla' op de Gigafactory in Berlijn. Zelf verklaart Musk dat het gebaar niet was bedoeld als nazigroet.