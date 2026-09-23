Ook stille tocht tegen politiegeweld in Utrecht na dood Alfredo Goeloe

Tientallen mensen zijn woensdagavond in Utrecht samengekomen om stil te staan bij de dood van Alfredo Goeloe. De 51-jarige man overleed op 12 september nadat hij tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid onwel was geworden. Vanaf het Domplein lopen de aanwezigen in een stille tocht door het centrum. De tocht eindigt bij het Nijntje Pleintje. Daar worden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken voor Goeloe.

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Op het Domplein werd voorafgaand aan de stille tocht gesproken over politiegeweld. Een spreker maakte daarbij een vergelijking met de Verenigde Staten. "We zeggen vaak dat het in de Verenigde Staten veel erger is, maar de cijfers zeggen iets anders: 80 procent van de mensen die bij een arrestatie overlijden heeft een migratieachtergrond", aldus de spreker.

Overleden tijdens aanhouding

Goeloe werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike, meldde het Openbaar Ministerie vorige week. Toen agenten hem om een identiteitsbewijs vroegen, kon hij dat niet laten zien.

Volgens het OM ging Goeloe ervandoor toen agenten hem wilden fouilleren. Hij had volgens justitie drugs bij zich. Even verderop werd hij aangehouden en werd hij onwel. Goeloe overleed tijdens zijn arrestatie. Het is nog niet duidelijk waardoor hij is overleden.