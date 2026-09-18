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Doodsoorzaak Alfredo Goeloe (51) nog onbekend, OM deelt eerste bevindingen

Ongeluk

Vandaag, 12:04

Er is meer duidelijk geworden over de aanloop naar de arrestatie van de 51-jarige Alfredo Goeloe die afgelopen zaterdag in Rotterdam overleed. De man reed volgens de eerste onderzoeksbevindingen met een te hoge snelheid op een fatbike en werd daarom staande gehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Toen Alfredo zich niet kon identificeren en een agent wilde overgaan tot een identiteitsfouillering, ging hij ervandoor. De man werd kort achtervolgd en vervolgens aangehouden. Volgens het OM verzette hij zich daarbij. Daarna werd hij onwel. Agenten begonnen direct met reanimeren en zetten ook een AED in. Dat mocht niet meer baten; Alfredo overleed.

Melding over gestolen fatbike

De twee betrokken agenten hadden die avond ook een melding gekregen over een gestolen fatbike. Die zou zijn gestolen door een man en een vrouw van rond de 40 jaar.

Volgens de eerste bevindingen speelde die melding een rol bij de beslissing om de 51-jarige man te controleren, maar was dit niet de directe aanleiding om hem staande te houden. Dat was volgens het onderzoek zijn te hoge snelheid op de fatbike.

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De Rijksrecherche heeft inmiddels de betrokken agenten gehoord en camerabeelden veiliggesteld. Ook verklaringen van getuigen worden onderzocht.

Doodsoorzaak nog niet vastgesteld

Wat de dood van de 51-jarige man heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Op basis van de voorlopige bevindingen van de patholoog kan de doodsoorzaak volgens het OM nog niet worden vastgesteld.

Het vervolgonderzoek richt zich onder meer op de handelingen van de agenten tijdens de arrestatie en de doodsoorzaak. Na afronding beoordeelt het OM of de agenten volgens de geldende regels hebben gehandeld.

Door Redactie Hart van Nederland

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