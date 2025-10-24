Utrecht stelt een veiligheidsrisicogebied in voor demonstraties op zondag

In gebieden binnen Utrecht, waaronder de binnenstad, wordt aankomende zondag een veiligheidsrisicogebied ingesteld vanwege aangekondigde demonstraties. Dat schrijft burgemeester Sharon Dijksma in een raadsbrief, de twee demonstrerende groepen krijgen een locatie toegewezen en mogen daar niet van afwijken.

Zij mogen ook niet met een route de stad door uit "vrees voor wanordelijkheden."

Afzegging maakt het moeilijker

De twee groepen die aankomende zondag willen demonstreren, zijn Antifa ( Antifascistische beweging) en NIO (Nederland in Opstand). Antifa wil een mars door de stad organiseren, terwijl NIO een anti-immigratiedemonstratie wil houden. NIO heeft zich officieel afgemeld, wat het voor de gemeente juist moeilijker maakt om de veiligheid te handhaven. Nu wordt er rekening gehouden met grote groepen “losse demonstranten”.

Eerder demonstreerden beide groepen in Amsterdam, dat leverde tientallen aanhoudingen op:

0:37 Demonstranten tegen immigratie trekken toch centrum Amsterdam in

Deze groepen hebben geen centraal aanspreekpunt, waardoor het garanderen van de veiligheid lastiger wordt, legt de gemeente Utrecht uit aan het ANP.