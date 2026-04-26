Zes klimaatactivisten nog vast na blokkade A12 bij Utrecht

Zes activisten die zaterdag met auto's een opstopping op een deel van de A12 veroorzaakten zodat de weg geblokkeerd kon worden, zitten nog vast. Ze worden zondag verhoord door de politie. Een woordvoerder zegt dat het wel de verwachting is dat ze later zondag weer naar huis kunnen.

De verdachten zijn twee mannen van 40 en 44 uit Utrecht, een 46-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel, een 59-jarige man uit Tilburg, een 67-jarige man uit Almelo en een 79-jarige man uit IJsselstein. Zaterdag meldde de politie al dat zij zich bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moeten melden voor een "educatieve maatregel". Of zij nog andere straffen krijgen is niet duidelijk.

Fossiele brandstoffen

Bij de demonstratie op de A12 ter hoogte van De Meern, vlak bij Utrecht, werden zaterdag tussen de 400 en 450 actievoerders aangehouden. Zij zijn voorgeleid en daarna vrijgelaten. De actie van XR en enkele andere organisaties was gericht tegen subsidies voor fossiele brandstoffen.