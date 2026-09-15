Meerdere mensen aangehouden voor brand naast A2 bij Breukelen

Bij de brand naast de A2 bij Breukelen heeft de politie dinsdag zeven mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Zij zijn verhoord en dinsdagavond weer heengezonden. Het politieonderzoek naar de brand loopt nog.

De politie sprak eerder van zes aanhoudingen. Het ging om mensen van 25 tot 70 jaar oud die allen uit de gemeente Stichtse Vecht kwamen, waar Breukelen onder valt. De groep werd verdacht van het stichten van brand, waarvoor onder andere hooibalen werden gebruikt. De rook zorgde ervoor dat het verkeer moest afremmen.

Rijkswaterstaat deelde rond het middaguur op X onderstaande beelden van de brand naast de A2. Daarop is te zien dat het verkeer met gematigde snelheid door de rook rijdt:

Protestacties tegen stikstofplannen

Boeren hadden al aangekondigd dinsdag om 12.00 uur hooibalen in brand te steken als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Politie en RWS maakten vroeg in de middag melding van brandjes op verschillende plekken in Nederland.