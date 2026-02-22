Slachtoffers krijgen nog altijd tweede klap: 1 op 5 ervaart victim blaming

"Waarom ga je dan nog zo laat de straat op?" Of: "Het was niet handig om er iets van te zeggen." Hoewel het misschien niet altijd kwaad bedoeld is, komen zulke opmerkingen bij een slachtoffer hard aan. En het komt nog altijd veel voor: maar liefst 1 op de 5 slachtoffers ervaart een vorm van victim blaming, waarbij de schuld van iets dat hen overkomt, juist bij hen wordt gelegd.

Maar waar komt dit gedrag, als het niet voorkomt uit kwade wil, dan wel vandaan? Het is onwetendheid en ongemak. Om hier meer bewustzijn rond te creëren en hopelijk ook verbetering in aan te brengen voert Slachtofferhulp Nederland zondag actie op station Utrecht Centraal. Vier telefoons rinkelen daar twee uur lang non-stop. Wie opneemt, krijgt een ingrijpend persoonlijk verhaal te horen van iemand die te maken heeft gehad met victim blaming.

Confronterend

De actie is niet zomaar op een willekeurige zondag: het is de Europese Dag van het Slachtoffer. Naast de rinkelende telefoons op het station presenteert Slachtofferhulp Nederland ook een onderzoek naar het vingerwijzen richting gedupeerden. Volgens de organisatie zijn de uitkomsten van het onderzoek confronterend. We hebben namelijk een blinde vlek voor het eigen gedrag. Bijna twee derde (65 procent) van de Nederlanders kent de term victim blaming en denkt zelf met medeleven te reageren op slachtoffers.

Maar de andere kant van de medaille hangt in een grote schaduw: 1 op de 5 slachtoffers ervaart juist dat hen (deels) de schuld wordt gegeven voor wat hen is overkomen. En van die groep ervaart 7 op de 10 victim blaming vooral bij familie of vrienden. Met name 55-plussers en mannen maken zich er schuldig aan. En ook een belangrijke conclusie uit het onderzoek: slachtoffers herkennen victim blaming beter in het eigen gedrag. Wie het meemaakt, herkent het ook bij zichzelf.