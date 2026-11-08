200.000 mensen bij Rode Lijn-protest Amsterdam eisen actie tegen Israël

Ruim 200.000 mensen lopen zondagmiddag mee met de Rode Lijn-demonstratie in Amsterdam. Dat meldt mede-initiatiefnemer Amnesty International op basis van een voorlopige schatting. Het aantal is gebaseerd op onder andere crowdcontrolprogramma's en camerabeelden van bovenaf, legt een woordvoerder uit.

Aan de vorige Rode Lijn-demonstratie in oktober 2025, ook in Amsterdam, deden zo'n 250.000 mensen mee. Dat was toen het grootste protest in Nederland in twintig jaar.

Het Museumplein, van waaruit de demonstranten een ronde om het Vondelpark lopen, was aan het begin van de middag al volgestroomd met in het rood geklede mensen. Zij betuigen hun steun aan de Palestijnen en eisen van de regering maatregelen tegen Israël en de oorlog in Gaza.

Toespraken

Voorafgaand aan de start van de mars hielden meerdere mensen een toespraak, waaronder Oud-PvdA-minister Lilianne Ploumen. Ze vindt dat we onder ogen moeten zien "dat ook in onze tijd, onder onze ogen, de voortdurende schendingen van het internationaal recht en van de basale mensenrechten van Palestijnen genormaliseerd zijn".

Volgens Ploumen hadden eerder rode lijnen getrokken moeten worden. De oud-bewindspersoon roept premier Rob Jetten op om per direct actie te ondernemen, bijvoorbeeld door alle militaire samenwerking met Israël op te schorten. Jetten, die vorig jaar aanwezig was bij een eerdere editie van een Rode Lijn-protest, liet vrijdag weten dat hij het in zijn rol als premier "niet passend" vindt om er zondag opnieuw bij te zijn.

Veel deelnemers van de mars lopen met zelfgemaakte borden, waarin ze verwijzen naar de afwezigheid van Jetten. Ook dat zie je in bovenstaande video.