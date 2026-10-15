Spanningen rond AZ tegen Hapoel Beër Sjeva: veel politie op de been

In Alkmaar draait het donderdag niet alleen om voetbal. Rond de Europa League-wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Beër Sjeva zijn de spanningen al weken voelbaar. Israëlische uitsupporters zijn niet welkom en pro-Palestijnse groepen demonstreren. Er is daarom veel politie op de been.

Burgemeester Anja Schouten had eerder twee aangekondigde demonstraties verplaatst naar een locatie aan de overkant van een drukke verkeersweg bij het stadion. Volgens haar bestaat er "vrees voor het ontstaan van wanordelijkheden".

De demonstratie begon donderdag om 17.30 uur aan de Rhijnvis Feithlaan. Betogers keren zich tegen de deelname van Israëlische clubs aan Europese voetbaltoernooien. Van de gemeente mogen ze tot 18.45 uur demonstreren.