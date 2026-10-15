OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Spanningen rond AZ tegen Hapoel Beër Sjeva: veel politie op de been

Demonstratie

Vandaag, 17:53

Link gekopieerd

In Alkmaar draait het donderdag niet alleen om voetbal. Rond de Europa League-wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Beër Sjeva zijn de spanningen al weken voelbaar. Israëlische uitsupporters zijn niet welkom en pro-Palestijnse groepen demonstreren. Er is daarom veel politie op de been.

Burgemeester Anja Schouten had eerder twee aangekondigde demonstraties verplaatst naar een locatie aan de overkant van een drukke verkeersweg bij het stadion. Volgens haar bestaat er "vrees voor het ontstaan van wanordelijkheden".

De demonstratie begon donderdag om 17.30 uur aan de Rhijnvis Feithlaan. Betogers keren zich tegen de deelname van Israëlische clubs aan Europese voetbaltoernooien. Van de gemeente mogen ze tot 18.45 uur demonstreren.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.