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Steunbetuiging in Arnhem na vernieling van regenboogvlaggen

Steunbetuiging in Arnhem na vernieling van regenboogvlaggen

Demonstratie

Vandaag, 21:45

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In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond zo'n tweehonderd mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap, meldt de gemeente. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de Blauwe Golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken.

Het COC Midden-Gelderland en Dolle Mina's riepen daarom op om op die plek bijeen te komen voor "een vrolijk en duidelijk tegengeluid". Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak. Eerder op woensdag noemde hij het vernielen van de vlaggen al "diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel".

Paarse vrijdag

Afgelopen week vond onder meer Paarse vrijdag plaats. In veel gemeenten en bij de Tweede Kamer ging de regenboogvlag uit. In Arnhem werd ook het Roze Jaar afgetrapt. Volgend jaar wordt Roze Zaterdag in de Gelderse hoofdstad gehouden.

De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen. Ook heeft zij aangifte gedaan van vernieling. "Discriminatie en onverdraagzaamheid worden ons met dit soort acties steeds opnieuw door de strot gedrukt", aldus Marcouch.

Door ANP

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