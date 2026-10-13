Burgemeester Oldebroek over gestolen vlaggen: 'Belachelijk'

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van Oldebroek noemt de diefstal van regenboogvlaggen op 11 oktober in haar gemeente "afschuwelijk" en "belachelijk". De burgemeester zegt zes à zeven meldingen te hebben ontvangen en roept inwoners op aangifte te doen als ze dat nog niet hebben gedaan. Bij de politie zijn vier meldingen binnengekomen.

In de nacht van zaterdag op zondag werden regenboogvlaggen gestolen in Oldebroek. Onder meer bij de Kruiskerk, waar zaterdag in het bijzijn van tweehonderd mensen een regenboogvlag was gehesen. De burgemeester maakt zich zorgen, in juli werden ook al vlaggen weggehaald. "Als je iets bij je huis neerzet, heeft een ander daarvan af te blijven."

De burgemeester ziet de diefstallen in ieder geval als een actie tegen de vlag, maar wil niet concluderen dat de daders ook tegen de lhbti+-gemeenschap zijn. De politie doet onderzoek. Haseloop-Amsing zegt dat iedereen in Oldebroek zichzelf moet kunnen zijn. "Voor inwoners die behoefte hebben aan een gesprek of bijeenkomst, ben ik beschikbaar."